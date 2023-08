Stasera in tv, programmi e film in onda il 31 agosto. Cosa vedere sui canali Rai, Mediasete, La7 (e non solo)

L'autunno sta arrivando e il maltempo offre un assist per restare a casa e godersi un film, una serie tv o un talk show davanti alla televisione. Per la giornata del 31 agosto i palinsesti tv offrono diverse scelte: dai lungometraggi agli approfondimenti sull'attualità. Da Mediaset a Rai e La7 (e non solo): ecco cosa scegliere.