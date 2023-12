Sotto stress per il menù di Natale? Consigli per una festività serena a tavola

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, molte persone si trovano ad affrontare una pressione particolare: la scelta e la preparazione del menù di Natale per la famiglia. Questo compito, spesso carico di aspettative e tradizioni, può generare stress e ansia per chi si trova a organizzare il pranzo o la cena natalizia. Vediamo come affrontare questa sfida con serenità.