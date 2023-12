Controffensiva ucraina congelata, cosa sta succedendo? Kiev cambia i piani, guerra ormai in stallo

Qualcosa si muove sul fronte russo-ucraino. Dopo che il capo di tutte le Forze armate dell’Ucraina Valerij Zalužnyj un mese fa parlava di “stallo” bellico imposto dalla superiorità di risorse della Russia, anche il presidente Zelensky, alla fine, ha dovuto ammettere che la controffensiva ucraina è fallita e che l’inverno ha aperto «una nuova fase di guerra», ovvero quella della difensiva. È questo il messaggio combinato che il leader ucraino ha trasmesso nelle ultime ore. Prima, in un’intervista all’Associated Press, riconoscendo che la controffensiva non ha prodotto i risultati sperati, anche per via del mancato approvvigionamento da parte degli alleati delle armi necessarie: «Non abbiamo ottenuto tutte le armi che volevamo, non posso essere soddisfatto, ma non posso nemmeno lamentarmi troppo. Purtroppo, non abbiamo raggiunto i risultati desiderati. E questo è un dato di fatto».