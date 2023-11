Concorso docenti, pubblicati i decreti per quello del 2023. Slitta al prossimo autunno il bando 2024: ecco tutte le novità

Nella giornata del 29 novembre il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul proprio sito alcuni importanti documenti che dimostrano che l’attesa per la pubblicazione del bando del prossimo concorso docenti 2023 (il cosiddetto concorso straordinario ter), è quasi finita.

Per quanto riguarda il concorso scuola previsto per il 2024, invece, i tempi si allungano: il bando previsto per febbraio 2024, come comunicato dal Ministero, dovrebbe slittare al prossimo autunno. I requisiti non cambieranno, ma la platea dei partecipanti potrebbe allargarsi.

Vediamo allora di seguito tutte le informazioni contenute nei nuovi decreti minesteriali su procedure concorsuali, valutazione dei titoli per il 2023 e requisiti per quello del 2024.