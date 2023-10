Nuovo concorso per allievi Carabinieri: stipendio, requisiti e come fare domanda

È stato indetto il concorso per atleti allievi Carabinieri 2023. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando per reclutare 14 allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri – 2^ Aliquota – anno 2023. Le discipline e le specialità sportive dei posti da ricoprire sono varie. Il titolo di studio richiesto per accedere alla selezione pubblica è il diploma di istruzione secondaria di primo grado. È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 25 ottobre 2023.

