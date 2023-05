Roma, tutti i grandi eventi dell'estate romana 2023: rock, pop e sport. Il calendario e il programma

Una cosa è sicura: l’estate romana è fatta per ballare. O, meglio, per emozionarsi (e magari anche scatenarsi) a ritmo dei big della musica rock e pop. Il calendario dei grandi eventi musicali è fitto di nomi top che si rincorrono in una staffetta al cardiopalma. Per tutti i gusti musicali, e con un indubbio appeal sul fronte turistico. Se per Bruce Springsteen al Circo Massimo il 60 per cento dei 60mila spettatori appassionati erano stranieri, l’effetto di calamitare turisti a Roma attraverso la grande musica è già immaginabile. Ne è consapevole l'assessore capitolino ai Grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato che con il suo staff sta coordinando l'agenda di Roma.

“Estate al Maximo”, la rassegna di concerti dal vivo gratuiti organizzata dal Maximo Shopping Center: ecco il cartellone

Il programma

Il Circo Massimo allora, confeziona la sua stagione estiva, sfoggiando la suggestione della sua arena più grande dell’antichità. Dopo il Boss, arrivano i Guns N’Roses (8 luglio), Marco Mengoni (15 luglio), i roboanti Imagine Dragons (5 agosto), fino a Max Pezzali (2 settembre) con il suo concerto-evento “Il Circo Max”. Dall’arena delle corse tra fazioni delle quadrighe con la memoria cinematografica a Ben Hur, al prato dello Stadio Olimpico il passo è breve. Riflettori accesi sul ritorno di Vasco Rossi (16 e 17 giugno), seguito da Tiziano Ferro (24 e 25 giugno), Blanco (4 luglio), Ultimo (7-8-10 luglio). E ancora i mitici Depeche Mode (12 luglio), Ligabue (14 luglio) che torna a far ballere il suo popolo dopo l’eploit al concertone del primo maggio. E i Muse (18 luglio) che faranno brillare di luce propria l’Olimpico. Gran finale con i Maneskin in scena con la doppietta del 20 e 21 luglio, e i Pinguini Tattici Nucleari (23-24 luglio).

Anche le Terme di Caracalla sfoggiano le loro sorprese musicali. con progetti studiati appositamente per il contesto monumentale. Apre la stagione Zucchero (31 maggio fino al 4 giugno), seguito da Antonello Venditti- Francesco De Gregori (5-7-8-15 giugno), Andrea Bocelli (10 giugno), e i Negramaro (13-14-16 giugno). Claudio Baglioni conquista il Foro Italico per “A tutto cuore”, un tris di serate dal 21 al 23 settembre. Non è da meno la cavea dell’Auditorium Parco della Musica che riserva Bob Dylan (9 luglio), One Republic (11 luglio) e Sting (14 luglio). A Capannelle, nell’ambito del Rock in Roma Festival, il palco è tutto per gli Arctic Monkeys (16 luglio).

Dalla chitarra elettrica alle prestazioni in pista, tra colore, jet set e tifo, il calendario dei grandi eventi passa anche per le manifestazioni sportive. Allora, da mettere in agenda il World Taekwondo Grand Prix Roma 2023 al Foro Italico (10 e 11 giugno), seguito dal World Street Skateboarding Rome in scena al Colle Oppio (18-25 giugno). Ancora al Foro Italico, l’Italy Major Padel (10-15 luglio), mentre l’Eur ritorna ad essere quartier generale della Formula E (15-16 luglio). Mentre il 28 luglio è atteso il Rally di Roma. Al Palaeur, poi, arrivano i Campionati Europei di pallavolo (14-16 settembre), mentre il Circo Massimo accoglierà l’evento internazionale di Equitazione - Longines Champions Tour (15-17 settembre). Attesissimo, poi, la Ryder Cup del Marco Simone Golf Country Club-Guidonia (dal 27 settembre al 1 ottobre). Mentre Ostia si accende dall’1 all’8 ottobre per il World tour Skate modalità Park.