Cina sfida Filippine e Vietnam per le isole strategiche del Pacifico: cannonate ad acqua contro le navi rivali. Le basi segrete dei palloni-spia

Stati Uniti "distratti" dalla guerra in Ucraina e dallo scontro fra israeliani e Hamas nella Striscia di Gaza? Lo scenario ideale per la Cina per fare rotta con maggiore decisione su una zona del Pacifico contesa dalla fine della seconda guerra mondiale: un vasto tratto del Mar Cinese meridionale tra le Filippine e il Vietnam dalle cui onde affiorano numerosi arcipelaghi che permettono di accedere, in prospettiva, a giacimenti di materie prime (petrolio, in particolare) e già adesso in grado di ospitare basi segrete della marina e delle forze aerospaziali di Pechino. Basi segrete fino a quando gli aerei spia e i satelliti occidentali hanno rivelato l'esistenza di hangar costruiti per alloggiare anche una nuova generazione di dirigibili e di palloni spia di cui facevano parte, si sospetta, i velivoli finiti per volontà o per errore di recente sugli Stati Uniti e Sul Canada. Palloni spia abbattuti con facili missioni di caccia F-22.