Chiara Ferragni va al contrattacco sul Pandoro-gate. L'influencer più famosa d'Italia e moglie di Fedez ha fatto depositare ieri dai suoi legali al Tar del Lazio il ricorso contro la multa dell'Antitrust per la campagna di beneficenza associata ai pandori della Balocco. Il testo che Il Messaggero è in grado di anticipare svela la controffensiva legale di Ferragni per far annullare la salatissima sanzione comminata a dicembre dall'Agcm, più di un milione di euro, con l'accusa di aver preso parte a una pubblicità ingannevole per i consumatori.