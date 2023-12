Chiara Ferragni, chi è l'avvocato Rachele Perico: gli errori e la nuova strategia per difendere l'influencer

Rachele Perico. È lei l'avvocato di Chiara Ferragni. Nello specifico è la legal counsel di TBS Crew – The Blonde Salad, società legata all'imprenditrice di Cremona. Ma cosa significa difendere in giudizio un'influencer? Un ruolo complicato e delicato, anche perché la normativa è recente e nasconde insidie. Come quelle incontrate dopo il provvedimento dell'Antitrust. Ora si pensa a una nuova strategia.

Ferragni e il caso pandoro, la procura di Milano apre un fascicolo conoscitivo (dopo l'esposto del Codacons)