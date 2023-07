Carta acquisti 2023, oggi parte la distribuzione delle tessere negli uffici postali: priorità a chi ha figli nati tra il 2023 e il 2009

Oggi parte la distribuzione della Carta acquisti 2023: le tessere bancomat arriveranno fisicamente negli uffici Postali. Oggi, o nei prossimi giorni, i beneficiari della Carta acquisti potrebbero ricevere una comunicazione dal Comune che li avvisa di richiedere la social card e di andarla a ritirare negli uffici di Poste italiane.

Al momento del ritiro della Carta ​è infatti necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza.

La Carta consente di fare acquisti nei negozi alimentari. È completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica.

La Carta acquisti (si chiama anche Dedicata a te) è uno strumento istituito dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Non possono ottenerla tutti. Ci sono specifici requisiti.