Carri armati Israele, ecco l'impenetrabile Merkava. Cosa significa il simbolo "V" sui tank

Israele ha ordinato quello che viene definito «assedio completo» della Striscia di Gaza. Non verrà fornita elettricità, né cibo, né benzina, né gas, come accade da tempo in quell'area. Se l'attacco via-aria è già partito ieri con i bombardamenti dei jet israeliani, presto toccherà all'incursione via-terra. Già dalle scorse ore file di tank si sono mossi verso la Striscia: il carro armato è il Merkava, il Main Battle Tank delle Israeli defense Forces (Idf). Due le varianti principali visti nei video circolati sui social nelle ultime ore: il Mk3 e il Mk4.