Cosa si mangia a Roma per il cenone di Capodanno? I piatti tipici tutti da gustare

Giovedì 28 Dicembre 2023, 12:38

Dopo il 24, il 25 e il 26 dicembre, si attende la fine dell'anno per festeggiare il Capodanno ricco di aspettative. Il 31 dicembre molte persone non perderanno occasione di riunirsi e trascorrere del tempo insieme. Il menù di Capodanno a Roma prevede quattro portate: antipasto, primo, secondo e dolce. Ognuna sarà accompagnata dal vino e altre bevande. Gli antipasti possono essere di carne, pesce o vegetariani scelti a seconda delle proprie esigenze. Tra i vari piatti ci sono: Torte salate, come quella con broccoli e salsiccia e ricotta e spinaci; Rotolo ripieno di salmone, carne o verdure; Misto di crostacei; Fritto misto, in piena tradizione romanesca. Per quanto riguarda i primi: Pasta fresca fatta a mano, condita con ragù di mare o di terra; Gnocchi alla romana gratinati; Cannelloni di mare, di terra o vegetariani; Crespelle o crepes salate; Risotto ai formaggi o alla crema di scampi. Tra i secondi piatti ci sono: Galletto al forno con le patate; Frittura di pesce, possibilmente pescato locale. E poi ancora i dolci tipici delle feste natalizie come panettone, pandoro, torrone e tanto altro. Senza dubbio il Capodanno rimanda ad una serie di superstizioni, costumi e tradizioni che ancora oggi vengono ricordate dai romani. In passato, non solo erano un mezzo per salutare definitivamente l'anno e inaugurare il nuovo ma anche vivere con entusiasmo, convinzione e un pizzico di divertimento. Non potevano mancare l'uva passa, le braciole di maiale e la notte del 31 dicembre, il cotechino con lenticchie. Tutto serviva sia per allontanare i debiti ma anche per augurarsi una vita lunga e una salute di ferro. Inoltre, era tradizione donare ad amici e parenti una pigna colorata d'oro o d'argento. La sera di San Silvestro, un minuto dopo il brindisi di mezzanotte, si buttavano dalla finestra tre pentole di "coccio" colme d'acqua per allontanare la sfortuna.



