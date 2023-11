Beppe Grillo da Fazio, cosa fa nel M5s oggi? Dal maxi-contratto al rapporto (di amore e odio) con Giuseppe Conte

«Non posso condurre e portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado». Nel suo intervento fiume da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Beppe Grillo sembra tracciare una sorta di bilancio ironico della sua avventura iniziata con i V-Day nel 2007 e poi entrata nei palazzi con il Movimento 5 stelle. Alla domanda di Fazio («E te ne accorgi adesso?») il Garante del M5s continua risponde: «Ma c'era Casaleggio, lui era un organizzatore e aveva del metodo, io faccio danni anche da solo quando sono a casa». E conclude: «Ho una confusione totale, ecco perché mi sono ritirato e a guardare cosa succede, la mia rabbia è una rabbia buona, ce l'ho ancora. Io sono buono dentro e la rabbia buona è necessaria per l'anima».