«I bambini derisi dai genitori sui social sono casi preoccupanti, il rischio è che si sentano traditi», l’allarme degli psicologi

«Ci sono dei genitori che filmano i propri figli mentre li prendono in giro. Registrano le reazioni che hanno, ad esempio, quando sono arrabbiati oppure dopo momenti di paura davanti a un gioco. Ci sono anche casi in cui riprendono le loro emozioni dopo aver finto di portar via loro l'animale domestico. Un'offesa terribile per il bambino». L'allarme è lanciato dal Dott. Cristian Pagliariccio, psicologo dell'educazione inserito nella Rete professionale di Psicologia scolastica dell' Ordine degli psicologi del Lazio. C'è inoltre un episodio recente che ha fatto molto discutere. È la reazione di un bambino (diventata virale) alla scoperta che Babbo Natale aveva lasciato impronte in casa. Il video (registrato dalla madre) ha spopolato sul web. Una scena divertente, ma che ha esposto il piccolo a commenti di ogni tipo. Anche, naturalmente, di derisione. Su questo tema abbiamo sentito il parere di Lavina Stefanini, psicologa specializzata in psicopatologia dello sviluppo e co-autrice del libro "Genitori, riflessioni psicoanalitiche su un mestiere «quasi» impossibile".

