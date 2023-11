Ballando con le stelle, i (possibili) flirt dietro le quinte: da Lucrezia e Lorenzo a Mammucari e Kuzmina. Il ballerino (di Paola Perego) accende i dubbi

Ballando con le Stelle è anche amore. Così anche in questa edizione i telespettatori cercano di scoprire attraverso le esibizioni tra vip e ballerini se dietro al feeling che portano sul palco c'è qualcosa in più. Lo show di Milly Carlucci continua a fare il boom di ascolti. Con un Teo Mammucari che "minaccia" la Lucarelli di volerle rubare il posto e una Wanda Nara che è già data come vincitrice, non mancano i rumors. A insuinare ulteriori dubbi ci ha pensato anche il ballerino Angelo Madonia, in coppia con Paola Perego che ha pubblicato un tweet a riguardo e i telespettatori si sono scatenati.