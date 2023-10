Bakhmut, russi in ritirata: l’Ucraina si prepara all’assalto finale con i missili Himars

Russi in ritirata. A Bakhmut i soldati ucraini sono pronti all'assalto finale. Anche perché, nell'ultimo periodo, i progressi della controffensiva di Kiev sono stati notevoli. Klishchiivka e Andriivka (due città a 10km dal centro conquistato dalla Wagner) sono state liberate. Ora gli uomini di Zelensky hanno il controllo totale della zona, tanto che l'esercito di Putin è stato costretto a rifugiarsi dietro quella che è una barriera naturale; ovvero la ferrovia, dove è stata preparata una nuova linea di difesa. Ma nel frattempo l'Ucraina è pronta a una nuova mossa, minare Bakhmut da sud per riconquistare quanto perduto.

