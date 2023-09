Abrams “sono un flop”, critiche ai carri armati americani forniti all'Ucraina: «Scivolano sulla neve». Cosa sappiamo

I carri armati Abrams forniti all'Ucraina sono un flop? Diversi video circolano sui social e mostrano le difficoltà dei tank americani sulla neve. I cingolati scivolano e hanno difficoltà a muoversi. Possibile che un'arma così tanto attesa da Kiev non funzioni proprio nel momento in cui arriva? Non sembra così, innanzitutto, per gli Stati Uniti. «Faranno la differenza», ha affermato Mark Milley, il massimo generale americano. Con un potente motore, e un cannone da 120 mm, il mezzo è particolarmente letale contro le forze corazzate pesanti.

