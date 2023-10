Ha sparato e ucciso per «vendicare i musulmani». Il video del killer dell'attentato a Bruxelles è inquietante. Il filmato è stato diffuso su Facebook. È stato filmato dopo la strage. Come riportato dal quotidiano vallone Sudinfo, l'autore della sparatoria dice di essere membro dell'ISIS (Stato Islamico) e si vanta di aver ucciso degli infedeli. «Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no - dice l'uomo in arabo -. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione». Un discorso molto violento. Di seguito il filmato.

Attentato a Bruxelles, uomo armato di kalashnikov apre il fuoco: almeno due morti. «Ha gridato Allah Akbar»