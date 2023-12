Atreju (dalle parti di Genzano): chi è, perché si chiama così e l'antinazismo di chi l'ha creato

Atreju, dalle parti di Genzano, Castelli di Roma. Perchè si chiama Atreju la manifestazione politica giovanile della destra italiana allestita per la prima volta proprio da Giorgia Meloni nel 1998 per Azione Giovani (sezione giovanile di Alleanza Nazionale), poi per Giovane Italia (settore giovanile del Pdl) e infine, dal 2014, da Gioventù Nazionale (sezione giovane di Fratelli d'Italia)?

E' la seconda edizione da quando Giorgia Meloni è diventata presidente del consiglio e la caratura degli ospiti della kermesse in svolgimento a Castel Sant'Angelo ha scatenato la curiosità in chi ancora non sa perché la manifestazione politica si chiami così.