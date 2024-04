Caldo anomalo sull'Italia e temperature oltre la media in tante città nel weekend. La causa è l'anticiclone africano, da alcuni definito "Narciso", che è in procinto di invadere gran parte del continente, fino al Nord Europa. Dal Marocco è in arrivo verso la Spagna e la Francia, con temperature in aumento e il cielo che già ha mostrato i primi effetti, anche in Italia, con il pulviscolo sahariano nei cieli.