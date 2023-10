Tumore al seno, verso stop biopsia al linfonodo: ecco quando non serve (e le alternative)

La biopsia di un linfonodo dell'ascella in caso di intervento chirurgico per il tumore al seno potrebbe non essere più una prassi per tutte le pazienti in cui la patologia della mammella è in fase iniziale. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Jama Oncology conclude infatti che per una donna su quattro la dissezione del linfonodo sentinella può essere evitata, senza che questa omissione influisca sulle cure o sulle possibilità di guarigione.

Lo studio

Si tratta dello studio internazionale Sound, che ha coinvolto quattordici centri internazionali e reclutato 1.463 donne di ogni età affette da tumore alla mammella di diametro inferiore o uguale a due centimetri, con linfonodi ascellari indenni da malattia alla ecografia eseguita prima dell'intervento.

I risultati

Le pazienti coinvolte sono state suddivise in due gruppi: quelle del primo (di controllo) sono state sottoposte al trattamento standard di asportazione della lesione tumorale e del linfonodo sentinella ascellare, quelle del secondo (sperimentale) hanno omesso la chirurgia ascellare. Al termine delle terapie postoperatorie (ormonale, chemioterapia, radioterapia) le pazienti sono state sottoposte a controlli periodici e, dopo un periodo di osservazione superiore ai cinque anni, non sono emerse differenze in termini di recidiva e di sopravvivenza. «La possibilità di evitare la biopsia di un linfonodo sentinella in caso di tumore al seno con determinate caratteristiche non è ancora una deroga allo standard» ha evidenziato Porpiglia.

Gli interventi alternativi

«Prima lo standard era di togliere chirurgicamente il tumore al seno e insieme i linfonodi dell'ascella. All'inizio degli Anni Novanta poi Umberto Veronesi ebbe l'idea di trattare le pazienti con un tumore allo stadio iniziale in un modo diverso, nel caso in cui l'ecografia dei nodi ascellari fosse pulita. L'idea era di effettuare soltanto la biopsia di un linfonodo ed è diventata lo standard per le pazienti con un tumore allo stadio iniziale». La ricerca internazionale in questione ora va oltre, concludendo che in tumori «con determinate caratteristiche e per donne in menopausa, evitare la dissezione del linfonodo sentinella non pregiudica il decorso e toglie di conseguenza una serie di effetti collaterali», soprattutto insensibilità, formicolii e dolori al braccio, grazie a interventi meno invasivi, che migliorano quindi la qualità della vita delle pazienti. «Significherebbe inoltre - conclude il medico - ottenere tempi operatori inferiori e minori conseguenze, riducendo quindi anche potenzialmente i costi sul sistema sanitario nazionale».