L’importanza di una diagnosi precoce per i tumori della pelle

Nei tumori della pelle, la diagnosi precoce gioca un ruolo fondamentale: la valutazione delle lesioni viene effettuata mediante controllo clinico, cosiddetto di primo livello; il secondo livello è costituito dal controllo in epiluminescenza mentre il terzo livello, presente in pochissime strutture in Italia, è costituito dalla Microscopia Confocale. In questo contesto, Medicalia introduce con orgoglio il nuovo servizio di Microscopia Laser Confocale, una forma avanzata di biopsia ottica che consente la diagnosi dei tumori cutanei in modo non invasivo e in tempo reale.

I tumori cutanei

Negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi di tumori cutanei, attribuibile in parte all’incremento della precisione diagnostica che consente una diagnosi più precoce. Un progresso essenziale per migliorare le prospettive di trattamento e ridurre il rischio di complicazioni legate al melanoma e ad altri tumori della pelle.

I tumori cutanei rappresentano una vasta e complessa categoria di neoplasie che possono colpire i vari strati della pelle, la loro origine è principalmente associata all’esposizione prolungata ai raggi UV provenienti dalla luce solare o dalle lampade artificiali, con la capacità di provocare danni al DNA delle cellule cutanee.

Tra i vari tipi di tumori della pelle il melanoma emerge come la forma più pericolosa, un tumore che origina dai melanociti, le cellule della pelle responsabili della produzione di melanina. La rapida diffusione del melanoma attraverso il sistema linfatico e il flusso sanguigno lo rende estremamente pericoloso, pertanto è cruciale individuarlo precocemente prima che possa metastatizzare verso linfonodi o organi più distanti. Per questo motivo il consiglio unanime degli esperti è quello di sottoporsi regolarmente a controlli dermatologici per esaminare la pelle: prestare particolare attenzione a eventuali nuove lesioni o modifiche dei nei già esistenti è fondamentale per individuare tempestivamente segnali di allarme.

Il percorso per la diagnosi del tumore cutaneo

Affrontare il sospetto di un tumore cutaneo richiede un percorso diagnostico ben strutturato, il cui inizio è segnato dalla visita dermatologica, affiancata dalla moderna tecnologia della dermatoscopia digitale in epiluminescenza, uno strumento avanzato che offre al dermatologo la capacità di analizzare in dettaglio la struttura morfologica, pigmentaria e vascolare delle lesioni cutanee, fornendo così informazioni preziose per la diagnosi.

Nel caso in cui gli esami presentino difficoltà interpretative, in presenza di lesioni dall'identità incerta o con sospetto di malignità, il percorso diagnostico prosegue con l'asportazione della lesione seguita dall'esame istologico. Questa fase rappresenta un momento cruciale, in cui la lesione sospetta viene rimossa per consentire un'analisi approfondita delle sue caratteristiche microscopiche: questi sono momenti essenziali per confermare o escludere una patologia oncologica sospetta.

Con i progressi nella medicina e nelle tecnologie diagnostiche, è possibile affrontare questi momenti con una maggiore tempestività e precisione, migliorando così la gestione complessiva dei casi di tumore cutaneo. La combinazione di competenze dermatologiche, strumentazione avanzata e l'asporto mirato di lesioni sospette rappresenta un approccio integrato che mira a garantire una diagnosi accurata e tempestiva, contribuendo così alla gestione ottimale delle patologie cutanee oncologiche.

Microscopia Laser Confocale

Nel panorama delle moderne opzioni diagnostiche, l’asportazione cutanea non è più l’unica risposta in caso di incertezza. Un’alternativa all’avanguardia si presenta sotto forma di Microscopia Laser Confocale, un esame iperspecialistico che promette una diagnosi precisa, non invasiva e immediata. Questa tecnologia innovativa consente di individuare lesioni tumorali ed atipiche senza ricorrere alla biopsia chirurgica e preservando l’integrità della pelle.

L’esame rappresenta una forma avanzata di microscopia laser che è in grado di produrre immagini dettagliate e ad altissima risoluzione dei vari strati della pelle e dei tessuti cutanei, aprendo la strada ad una diagnosi precoce del tumore cutaneo in modo non invasivo, indolore e in tempo reale.

Il Dr. Riccardo Pampena, esperto in dermatologia oncologica e medico responsabile del servizio presso Medicalia Roma dove utilizza il Microscopio Laser Confocale VivaScope 1500/3000, sottolinea l’importanza della Microscopia Laser Confocale, specialmente in situazioni in cui l’asportazione creerebbe disagio estetico, come sul volto, o nei pazienti in età pediatrica.

“La Microscopia Confocale si esegue appoggiando direttamente la sonda sulla pelle e scannerizzando immediatamente le immagini delle lesioni. La risoluzione delle immagini, ottenute da questa rivoluzionaria strumentazione, è così accurata che permette di visualizzare le strutture cellulari con una accuratezza che si approssima alla tradizionale istologia, tanto da essere spesso definita una “biopsia virtuale”. Spiega il Dottore, evidenziando che questa tecnica prevede l’utilizzo di un’attrezzatura altamente sofisticata e la presenza di un medico con una formazione avanzata e competenze avanzate.

Il centro polispecialistico Medicalia

Medicalia è un centro medico polispecialistico d’eccellenza costantemente aggiornato nell’offrire ai pazienti le tecnologie più avanzate in campo diagnostico e terapeutico. Ha fatto dell’innovazione e della tecnologia il proprio carattere distintivo per garantire la massima efficacia delle prestazioni mediche, chirurgiche e dei trattamenti eseguiti. La diagnosi precoce è fondamentale perché può salvare la vita.

La sezione di Dermatologia di Medicalia è composta dalla Dr.ssa Perosino , dalla Dott.ssa Gaido , dalla Dott.ssa Vollono e dal Dott. Pampena responsabile inoltre del Servizio di Microscopia Confocale. Oltre a fornire diagnosi e cure per le patologie della pelle e degli annessi cutanei, oggi Medicalia diventa un centro avanzato di diagnosi oncologica dermatologica. Si trova in via Sofia, 34, in zona Eur-Torrino, dove opera in regime privato.

Per maggiori approfondimenti è possibile visitare il sito web del centro.