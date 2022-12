Tumore seno, un nuovo anticorpo monoclonale riduce il rischio di morte del 36%

Una nuova terapia dona speranza per chi ha un tumore al seno particolarmente aggressivo, garantendo una riduzione del 36% del rischio di morte. Si tratta dell''anticorpo monoclonale coniugato Trastuzumab deruxtecan, specificamente ingegnerizzato per essere diretto contro il recettore Her2. Questo tipo di terapia è efficace per chi ha un tumore al seno di tipo Her2 positivo non operabile e/o metastatico, una forma più aggressiva che riguarda circa un caso su 5 di cancro alla mammella.