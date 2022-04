Venerdì 15 Aprile 2022, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 10:29

Ha mangiato una pizza surgelata, poi il buio. È iniziato così l'incubo di Léna, 12 anni, che da due mesi lotta tra la vita e la morte ricoverata in ospedale a Nancy (Meurthe-et-Moselle) in Francia.

La ragazza aveva mangiato una pizza Fraich'Up della Buitoni e sucessivamente si è scoperto che il prodotto era contaminato da batteri "E. Coli". L'episodio è avvenuto lo scorso 14 febbraio.

I genitori «Non reagisce»

«Ha tirato fuori la lingua, ha visto doppio, i suoi occhi hanno cominciato a girare», ha raccontato il padre. Léna è stata poi immersa in un coma artificiale e si è svegliata con gravi disturbi neurologici. In due mesi di ricovero il suo stato di salute non è migliorato, anzi sembra peggiorare.

«Léna non reagisce più, non comunica più, non risponde più a stimoli sonori e visivi» riferiscono i genitori, che hanno smesso di lavorare per seguire la figlia. Attualmente la ragazza è alimentata con sondino nasogastrico: «Oggi è il nulla totale. Léna è rinchiusa in un corpo che non gestisce più. Non sappiamo nemmeno se è consapevole di ciò che sta accadendo». I genitori di Lena hanno sporto denuncia.

Il loro legale precisa di avere già almeno 45 dossier relativi al consumo di pizze contaminate da E. coli .