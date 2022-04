Samantha Renon si scontra in moto con un'auto a Salgareda: muore sul colpo, aveva 16 anni

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. Una ragazza di 16 anni ha perso la vita in sella alla suo moto dopo l'impatto con un'auto, una Ford. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 14 aprile, a Salgareda (Treviso), in via Arzeri, sulla Strada provinciale 66, all'incrocio con via Redenta. La ragazza è stata sbalzata dalla moto ed è morta sul colpo.

La giovane vittima è Samantha Renon residente nella vicina Cessalto. Verso le 14 la ragazza percorreva Via Arzeri in sella a una moto Husqvarna 125 da Noventa di Piave verso Ponte di Piave. Sulla corsia opposta viaggiava una Ford Fiesta rossa guidata da H. E., 35enne di origine albanese residente a Salgareda. L'automobilista ha svoltato a sinistra, verso via Redenta. Nella manovra non avrebbe però rispettato la precedenza, centrando la moto. L'impatto è stato fatale alla 16enne.

Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del Suem 118. Sul posto era atterrato anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale, a cui spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica e le cause del mortale.