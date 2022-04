Francia, allarme sanitario per le pizze surgelate contaminate: decine di bambini in ospedale

In Francia e Belgio le autorità sanitarie sono in allerta per numerosi casi di sindromi emolitiche e uremiche (SEU) legate alla contaminazione del batterio E. coli. La causa sono le pizze surgelate della linea Fraîch'Up del marchio Buitoni che sono risultate contaminate con il batterio Escheriti Coli.

Le autorità francesi indagano su un totale di 74 casi. Decine di bambini e ragazzi sono in ospedale, alcuni in stato grave, mentre due bambini sarebbero morti sospetti (anche se nei due decessi il legame con la pizza non è ancora stato provato).

La Nestlè ha chiuso uno stabilimento e ha affermato che sta indagando sulle cause del fenomeno (non esclude che possa trattarsi di una contaminazione nell'impasto).