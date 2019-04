Mal di denti, ragazza muore all'ospedale. I medici: allergica all'anestesia, ma la madre scopre che l'hanno drogata e violentata fino ad ucciderla. Una ragazza soffriva da giorni di un forte mal di denti che l'aveva costretta a recarsi in ospedale, da quell'edificio però non è mai uscita viva. A lanciare l'allarme è stata la madre della vittima, non vedendola tornare a casa, così ha scoperto che era morta. La giovane però non è stata vittima di un caso di malasanità, ma una volta in ospedale il personale ha abusato sessualmente di lei e poi l'ha uccisa.

Asmat was drugged, and heinously raped, (as per the post mortem report) in Sindh Government Hospital, Korangi no 5, after she complained of a tooth ache and went to the hospital for a check up. Three doctors and health aides were involved in this heinous crime.#JusticeForAsma pic.twitter.com/Vc95yx4mej

— Shah Rukh (@ShahzadRukh) 23 aprile 2019