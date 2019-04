Ultimo aggiornamento: 10:53

Donna si ferma in auto sulla Cassia , 21enne salvadoregno tenta di violentarla : arrestato. Ha tentato di violentare una donna alle 8.30 del mattino in via della Giustiniana, sulla Cassia, a, nel giorno di Pasquetta: giovane di origine salvadoregna arrestato dalla polizia. La vittima stava aspettando il marito in auto, seduta sul lato passeggero della loro automobile, quando all'improvviso è stata avvicinata da un giovane con i pantaloni abbassati che l’ha bloccata nell’abitacolo, tentando di abusare di lei.Mentre la donna, terrorizzata, cercava di divincolarsi dalla stretta dello straniero, fortunatamante è arrivato il marito che è subito intervenuto in suo aiuto. Il giovane allora, V. S. V. M., 21 anni, è scappato in via Inverigo, ancora con i pantaloni abbassati, insultando e deridendo la coppia.La donna, nel frattempo, ha chiamato il 112 mentre il marito ha iniziato a inseguire l’aggressore. Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie del Reparto Volanti della Polizia di Stato che hanno bloccato il giovane, nascostosi in uno stabile di una via adiacente.L’aggressore, di origine salvadoregna, è stato arrestato per violenza sessuale. La vittima è stata soccorsa e accompagnata nel vicino ospedale, dove è stata visitata secondo il previsto protocollo rosa.