Studentessa denuncia gli abusi sessuali del preside a scuola: bruciata viva

Studentessa denuncia le molestie del preside a scuola: bruciata viva. Una ragazza del Bagladesh di 19 anni, studentessa di una scuola islamica, è stata bruciata viva dopo aver denunciato di aver subito molestie sessuali da parte del preside. Nusrat Jahan Rafi - riporta la Bbc - è stata cosparsa di kerosene e data alle fiamme nella stessa scuola dove erano avvenuti gli abusi. La giovane, originaria di Feni, una piccola città a 160 chilometri a sud di Dhaka studiava in una madrasa, la scuola coranica. Il 27 marzo ha raccontato che il preside l'aveva chiamata nel suo ufficio e l'aveva toccata ripetutamente in maniera 'inappropriata'. Poi era fuggita per evitare il peggio. Pur sapendo i rischi che correva, ha denunciato il fatto alla polizia.

Il preside è stato arrestato ma molta gente è scesa in piazza chiedendone il rilascio.



Nusrat Jahan Rafi 19, was enrolled in Islamiyya by her parents to learn Qur’an. But the head teacher of the Islamiyya attempted to rape her. She reported to police who told her rape is “no big deal.” She was pressured by Ulama to drop the case. She refused. They set her on fire. pic.twitter.com/2vFt8twAho

— Isa Sanusi (@sanusiix) 18 aprile 2019