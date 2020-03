Latina, andare dal dentista? Sì può, ma solo per le urgenze: ecco come funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze. L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Latina si sta organizzando per garantire, in caso di reale necessità, le cure necessarie. «Abbiamo inviato una mail ai nostri iscritti - spiega il presidente Giovanni Maria Righetti - chiedendo chi fosse disponibile in caso di urgenze, abbiamo avuto risposte dalla maggior parte dei comuni della provincia, quindi copriamo quasi l’intero territorio».Il dottor Davide Leone, dell’Albo Odontoiatri, spiega dal punto di vista operativo come funzionerà: «Abbiamo inviato 432 mail, ci hanno risposto 31 colleghi, da tutto il territorio provinciale, mancano solo alcuni piccoli centri come Santi Cosma e Damiano, Lenola, Ponza e Ventotene. Dal lunedì al venerdì copriamo la fascia oraria che va dalle 9 alle 19». Come funzionerà, facciamo un esempio concreto? «Certo, pubblicheremo l’elenco dei medici sul sito dell’Ordine e cercheremo di diffonderlo anche attraverso altri canali, riporteremo il nome del medico, il comune in cui esercita e il numero di telefono».Quindi, se ho un problema serio, un dolore forte, ascesso, provvisorio saltato, e così via, chiamo il medico che lavora nel mio comune. «Sì, sarà effettuato - spiega il dottor Leone - un triage telefonico, quindi chiederemo quali sono le condizioni di salute del paziente, se ha avuto contatti con persone risultate positive al test del Coronavirus, se è stato in quarantena, e tutte le informazioni necessarie per capire se ci troviamo di fronte ad un’urgenza, a quel punto viene fissato l’appuntamento. Tenga conto che i colleghi che hanno aderito devono avere i Dpi, i dispositivi di protezione individuale, guanti, camici monouso idrorepellenti, visiera e mascherina. Nel caso con il passare dei giorni uno degli odontoiatri finisca i presidi, sarà ovviamente cancellato dall’elenco. Speriamo di dare una mano ai cittadini e speriamo che questa situazione di emergenza termini il prima possibile».