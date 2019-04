Ashley Judd choc: «Sono stata violentata e ho abortito per non condividere un bimbo con il mio stupratore»

«Ho abortito e sono grata di averlo potuto fare in maniera sicura. Non avrei mai potuto condividere il bambino con uno stupratore, che avrebnbe potuto far valere i propri diritti di paternità». Così l'attrice Ashley Judd alla conferenza "Women in the World Summit". Un racconto duro, senza censure, durante il quale ha dichiarato di essere stata stuprata tre volte e proprio a seguito di una di queste violenze era rimasta incinta e aveva deciso di abortire.



My legal complaint. I am suing for economic remedy due to damage done to my career as a result of sexual harassment. Financial recuperation goes to @TIMESUPNOW @TIMESUPLDF so that American workers who experince sexual harassment & retaliation have help. https://t.co/Nod3fXgVk3

— ashley judd (@AshleyJudd) 30 aprile 2018