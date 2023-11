Polmonite bambini, i sintomi e come riconoscerli: dalla tosse all'inappetenza fino alle forme gravi

Dopo l'allarme sanitario in Cina per casi di infezioni respiratorie soprattutto nei bambini, i dati delle autorità sanitarie francesi suggeriscono che un aumento dei casi di polmonite potrebbero crescere anche in Europa. In Francia, i numeri mostrano che le consultazioni per polmonite sono già cresciute del 36% tra gli under-15 negli ultimi giorni. Sotto accusa ci sarebbe un batterio, il Mycoplasma pneumoniae, ritenuto il principale responsabile della cosiddetta polmonite cinese.

Polmoniti bambini, cosa sta succedendo? Dalla Cina all'Europa l'aumento dei casi, ma è davvero un pericolo?