Polmoniti bambini, cosa sta succedendo? Dalla Cina all'Europa l'aumento dei casi, ma è davvero un pericolo?

Mycoplasma pneumoniae: è il batterio, non nuovo ma già conosciuto, che sta causando un aumento di polmoniti tra i bambini in Cina, come mostrano le foto di pronto soccorso affollati a Pechino. Ma non è il solo colpevole. «Stiamo monitorando la situazione in Cina e, ancora una volta, abbiamo riscontrato un aumento

complessivo delle infezioni respiratorie acute dovuto a una serie di diversi agenti patogeni, inclusa l'influenza, che è in aumento. La polmonite da Mycoplasma è aumentata negli ultimi due mesi e ora sembra essere leggermente in declino» spiega Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della sanità.