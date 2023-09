Variante Eris, i nuovi sintomi nei bambini legati all'intestino. La pediatra: «Casi in aumento con il freddo»​

«Si rischia un boom di casi Covid nei bambini». A lanciare l'allarme è la Dott.ssa Teresa Rongai, presidente della Federazione italiana medici pediatri di Roma. Nelle ultime 4 settimane, come indicato dall'ultimo report Gimbe, la circolazione virale è aumentata: i contagi sono passati da 5.889 a 30.777. Una crescita riscontrata in tutte le Regioni e Province autonome. Le fasce d'età più colpite? In quella da 0-9 anni si registrano 22 casi per 100 mila abitanti, poi l’incidenza aumenta progressivamente con le decadi: da 10 casi per 100 mila abitanti nella fascia 10-19 anni a 78 per 100 mila abitanti nella fascia 70-89 anni, fino a 83 per 100 mila abitanti negli over 90. Ma i dati potrebbero essere sottostimati.

