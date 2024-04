L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS), dipendente dal Ministero della Salute, ha ordinato alla società Alkimia Technology and Stetic di sospendere la commercializzazione e l'uso di vari inchiostri per tatuaggi e trucco permanente. Questi cosmetici sono stati ritirati dal mercato anche nei punti vendita in cui venivano venduti in Spagna.

