Bambine ossessionate da trucchi e creme anti-rughe, ecco le "Sephora kids": i rischi secondo dermatologi e psicologi

I trucchi, la nuova ossessione della Gen Alpha sui social. Le ragazze, tra gli 8 e i 13 anni, sono sempre più al centro di beauty routine complesse, attirando su di loro l'attenzione di aziende del settore. Le hanno soprannominate Sephora Kids perché sui social, in particolare su TikTok e Instagram, usano hashtag che rimandano alla nota azienda di prodotti di bellezza. Un fenomeno però che ha già messo in allarme dermatologi e psicologi di tutto il mondo.

Nel Regno Unito, ad esempio, negozi come Ulta Beauty e lo stesso Sephora sono quotidianamente presi d'assalto dai giovanissimi, che lasciano i prodotti in disordine sugli scaffali. Numerosi sono gli scontri tra i negozianti e gli acquirenti molesti ma anche verso gli altri clienti. In alcuni video su TikTok è possibile vedere anche il prelievo di prodotti direttamente dalle mani di altri acquirenti.

Bambine che usano prodotti per l'invecchiamento

Quasi tutti i prodotti usati dalle Sephora Kids sono perlopiù contenenti ingredienti come retinolo, acidi esfolianti agressivi o creme idratanti e sieri costosi progettati per ridurre al minimo gli effetti dell'invecchiamento. Cioè prodotti che si rivolgono a consumatori di età molto più elevata. Ma nelle ultime settimane qualcosa pare si stia muovendo. In Svezia una catena di farmacie ha deciso di non vendere più prodotti del genere a chi ha meno di 15 anni.