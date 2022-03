Anna Valle: «Dalle infermiere una lezione di vita. Ci insegnano cura, empatia e leggerezza»

«Dalle infermiere una lezione di vita. Ci insegnano come prendersi cura degli altri con empatia e leggerezza». Anna Valle le ha osservate a lungo prima di calarsi sul set nei panni di Lea, l'infermiera pediatrica protagonista della serie tv di Rai1 che ha riscosso grande successo. «Dare sollievo: è quello che dovremmo imparare tutti quanti soprattutto in un momento del genere», spiega l'attrice in un'intervista a MoltoSalute, il magazine giovedì in omaggio con Il Messaggero e gli altri giornali del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il professore Raffaele Landolfi del Gemelli che ha istruito il cast della fiction, sempre di Rai1, "Doc - Nelle tue mani": «Ho fatto capire l'importanza dell'ascolto nel rapporto con i pazienti e nelle diagnosi».

STRESS

Un momento difficile per tutti. Dopo il Covid la guerra in Ucraina, stress su stress. Una dura prova per la nostra salute mentale. Come affrontare questo momento? Come difenderci dall'ansia che ci provocano le immagini e le notizie che arrivano dalle città bombardate? Parte da qui, dalla difficoltà che in questo momento incontriamo a mantenere il nostro equilibrio e i nervi saldi e dai consigli degli esperti, MoltoSalute. Difficoltà a dormire, ansia, depressione. «Rischiamo un esaurimento emotivo da sovraccarico di stress proprio mentre cominciavamo a sperimentare la fiducia». Dobbiamo prenderci cura della psiche. «Pensiamo poco a tutelare la nostra mente. Dobbiamo allenare la mente con sport e letture, aumenta la plasticità». Un team di esperti ha redatto un documento per la salute mentale. Il suggerimento: ricercare un equilibrio nello svolgere le attività quotidiane. Sul fronte pandemia, è in arrivo un battaglione di farmaci: oltre 200 anticorpi monoclonali, nuoi antivirali e antinfiammatori. In questo numero si parla anche di cervicalgia e dei rimedi per liberarsi dal mal di collo, delle nuove tecniche per operare il tumore al fegato, delle arrampicate per tenersi in forma. E dei latticini: quante di quelle affermazioni che circolano su questo alimento sono vere e quante sono false? Per gli esperti non bisognerebbe mai eliminarli dalla dieta.