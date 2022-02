«Ho battuto la mia Roma interpretando un'infermiera che sa anche sorridere in corsia: ci hanno ispirato gli angeli del Covid». Anna Valle parla del suo successo con la fiction firmata da Raiuno e Banijay Studios Italy. «Bello che il successo arrivi per storie di donne anche over 40: le fiction sono cambiate e divenute più qualitative da qualche anno», dice al Messaggero l'ex Miss Italia 1995 e star della TV italiana.