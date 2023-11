Anna Valle ospite di Francesca Fialdini: la carriera da attrice, il marito Ulisse e la fiction "Lea"

Anna Valle è ospite oggi di Francesca Fialdini nel programma di intrattenimento "Da noi...a Ruota libera", in onda su Rai 1 ogni domenica dalle 17.20. Insieme ad Anna Valle ci sarà Giorgio Pasotti: i due sono infatti protagonisti della fortunata fiction "Lea - I nostri figli".

Ma conosciamo meglio Anna Valle, tra vita privata, carriera e ultimi progetti.

Anna Valle: l'esordio a teatro e il titolo di Miss italia

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975 (ha 47 anni) ma vive fino a 13 anni a Ladispoli. Da qui, dopo la separazione dei genitori, assieme alla madre e alla sorella, si trasferisce in Sicilia, a Lentini, paese d'origine della madre, stabilendovi la propria residenza. Studia al Liceo Classico Gorgia di Lentini e ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa, dove interpreta Mirrina in Lisistrata di Aristofane. Diciannovenne, terminati gli studi liceali, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, ma interrompe gli studi nel 1995, quando viene eletta Miss Italia, dove arrivò col titolo di Miss Sicilia. Prima di partecipare al concorso di bellezza lavorava nel negozio di abbigliamento intimo della madre e per sua stessa conferma, accettò di parteciparvi solo dopo la seconda volta che i promotori glielo chiesero. Nello stesso anno partecipa a Miss Universo 1996, e al videoclip della canzone Giovane amante mia di Gianni Morandi.