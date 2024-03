Sabato 23 Marzo 2024, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 13:27

Kate Middleton, la principessa del Galles, ha annunciato venerdì di essersi sottoposta a un trattamento chemioterapico preventivo per una diagnosi di cancro. «A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa», ha condiviso su X. «L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di quel trattamento».

Che cosa è la chemioterapia preventiva

Molto rimane sconosciuto sulla diagnosi specifica e sul piano di trattamento della principessa. Nel frattempo, ecco cosa sapere sulla chemioterapia preventiva. «La chemioterapia preventiva non è tanto un termine tecnico - è un termine laico - ed è più simile al trattamento adiuvante, che significa “aggiuntivo”», afferma il dottor Ginger Gardner, oncologo ginecologico presso il Memorial Sloane Kettering Cancer Center e presidente della Fondazione. per il cancro delle donne , dice a Yahoo Life. «Questo termine generico potrebbe essere applicato a una situazione in cui un tumore è stato rimosso e tuttavia i medici vogliono fornire una certa copertura terapeutica» per prevenire la ricomparsa del cancro.

Kate, il video in jeans e maglione a righe: la principessa si offre di nuovo come esempio per i sudditi

Potrebbe anche essere usato per prevenire le recidive dopo che un tumore è stato distrutto dalla radioterapia. Quando a qualcuno viene prescritta la chemioterapia preventiva, ciò suggerisce in genere che non è rimasto alcun cancro visibile dopo la rimozione chirurgica o il trattamento con radiazioni e nessuna prova che il tumore si fosse diffuso ad altre parti del corpo – in altre parole, che il cancro non era metastatico. Tuttavia, anche se un tumore canceroso è stato completamente rimosso o distrutto, le cellule tumorali possono staccarsi dai tumori primari e spostarsi in altre parti del corpo, e cellule troppo piccole per essere viste dai medici potrebbero ancora persistere. Un ciclo di chemioterapia preventiva – che può presentarsi sotto forma di pillole o flebo – potrebbe essere utilizzato per «ridurre il rischio che eventuali cellule microscopiche ritornino», afferma Gardner.

La chemioterapia non è l'unico modo per farlo, ma è uno dei più efficaci e comunemente usati. Altri trattamenti preventivi includono terapie ormonali che possono interrompere l’apporto di carburante ai tumori guidati dagli ormoni (come alcuni tipi di cancro al seno), radioterapia, immunoterapia e terapie mirate, che bloccano i fattori non ormonali del cancro.

Kate Middleton e il cancro, disgelo tra Harry e Meghan? I Sussex e le telefonate a William e alla principessa: i segnali

Gli effetti collaterali

La chemioterapia preventiva non viene necessariamente somministrata a una dose inferiore rispetto a un ciclo tipico utilizzato per trattare il cancro esistente. Pertanto i potenziali effetti collaterali sono gli stessi, anche se variano a seconda del tipo specifico di cancro, degli obiettivi del trattamento e del farmaco utilizzato. In generale, gli effetti collaterali possono includere: nausea, stanchezza, perdita di capelli, nevralgia, diarrea o stitichezza, anemia (ossia basso numero di globuli rossi nel sangue), nebbia cerebrale (spesso definita "cervello chemio"), cambiamenti della pelle e delle unghie.

La durata del trattamento

Secondo la Mayo Clinic, il trattamento può durare solo poche settimane o continuare fino a 10 anni. Tuttavia, aggiunge Gardner, «il cancro non è una sola malattia», il che significa che il tipo, la durata e la dose della chemioterapia vengono scelti con cura in base al tipo di cancro, al suo stadio e alla sua biologia, nonché a ciò che è meglio per la qualità di vita del paziente. vita. Se e per quanto tempo qualcuno si sottopone a chemioterapia preventiva e quanto efficace sarà la terapia dipende dal tipo di cancro per il quale viene trattato. Il trattamento si è rivelato efficace, ad esempio, nel prevenire le recidive del cancro al seno e al colon. L'efficacia della chemioterapia quando utilizzata in questo modo dipende anche dallo stadio del cancro, se la malattia è ormono-dipendente e se si è diffusa a qualche linfonodo. In alcuni casi e per alcuni tumori, i medici non raccomandano affatto la chemioterapia preventiva. «Se c'è abbastanza beneficio dalla terapia adiuvante per mantenere una remissione duratura, allora vale la pena avere alcuni effetti collaterali», dice Gardner "ma se sulla base del quadro clinico qualcuno non trarrà beneficio da questo tipo di terapia, allora non ne vale la pena ed è in questo equilibrio che prendiamo decisioni sul trattamento adiuvante». Nel caso della Principessa del Galles «qualunque cosa sia, il fatto che abbia adottato misure prerventive riguardo a qualcosa che si supponeva fosse benigno e, da quello che ha detto, ha ottenuto l'eliminazione della malattia sembra far pensare che sia tutto sotto controllo. E questo è importante», conclude Gardner.