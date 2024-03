Sabato 23 Marzo 2024, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 16:36

Chi è al fianco della principessa Kate in questa battaglia contro la malattia? Il marito, il principe William, e i tre figli George, Charlotte e Louis. La madre Carole, 69 anni, e la sorella minore Philippa Charlotte Middleton, 40, (scrive del rapporto tra Kate e Pippa il Daily Mail: «Più che semplici sorelle, la principessa del Galles e la sua sorella minore sono anche migliori amiche che trascorrono quanto più tempo possibile insieme»). E poi la famiglia reale. C'è l'incoraggiamento dei cognati Harry e Meghan. Ma a dare sostegno e forza in questi mesi difficili a Kate Middleton, 42 anni, principessa del Galles, che ha annunciato di avere un cancro, c'è anche un cerchio di amiche storiche.

Ha raccontato in un messaggio video Kate: «William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo anche per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma la cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis e per rassicurarli che starò bene».

Le amiche al fianco di Kate

Il Daily Mail, storico tabloid britannico, ha stilato la lista delle amiche che stanno assicurando il loro sostegno a Kate. La prima a essere nominata è Lady Laura Meade, moglie di James Meade, uno dei migliori amici di William. Spiega il quotidiano: «È figlia di Julian Marsham, ottavo conte di Romney, e ha sposato James nel 2013, un matrimonio a cui ha partecipato William. Si dice che Laura sia la madrina del principe Louis, mentre James sarebbe il padrino della principessa Charlotte».

Un altro caro amico di William è Thomas van Straubenzee, marito di Lucy Lanigan-O'Keeffe, un'insegnante di una scuola frequentata anche da George e Charlotte. Anche Lucy Lanigan-O'Keeffe, 34 anni, è considerata una delle amiche più vicine a Kate,

Nell'entourage di Kate c'è anche Zoe Warren, moglie di Darren Warren, molto legato sia a William sia a Harry. Importante il ruolo di Emilia Jardine-Paterson, colei che presento Kate e William. Emilia Jardin-Paterson, designer d'interni, è amica di infanzia del principe di Galles. Hanna Carter è invece amica della principessa dai tempi della scuola e hanno praticato sport insieme nelle stesse squadre quando erano studentesse. Tra le ex compagne di scuola con cui Kate ha mantenuto solidi rapporti ci sono anche Trini Lough e Alice St John Webster.

Un ruolo importante nella vita di Kate lo ha Sophie Snugg. Scrive su di lei il Daily Mail: «Sophie è un'amica di Kate da molti anni e spesso si trova tranquillamente al fianco della principessa in varie feste ed eventi. Mentre da giovani le ragazze erano solite fare festa tutta la notte, ora guardano principalmente tennis (giocano insieme e frequentano Wimbledon), anche se sono state fotografate al Cirque du Soleil per il 31esimo compleanno di Kate. Figlia del magnate edile del Norfolk Robert Carter, Sophie è anche un'esperta nell'apprendimento dei primi anni, essendo stata insegnante di scuola materna e di scuola elementare».

Altra amica citata dal Mail: «Una rossa alta un metro e ottanta, Alicia Fox-Pitt, la sorella minore della star degli eventi olimpici William, è una fedele amica di Kate dai tempi del Marlborough College. Fu lei a reclutare Kate per l'ormai famosa squadra di canottaggio Sisterhood, che prevedeva di attraversare la Manica per beneficenza».

L'elenco prosegue con le stiliste Natasha Rufus Isaacs e Lavinia Brennan (le loro creazioni sono a volte indossate da Kate). Natasha Archer ha lavorato come personal assistant a Kensington Palace, ma negli anni è diventata una confidente di Kate. Zara Tindall è figlia della principessa Anna e dunque cugina di William, ma è anche molto amica della principessa di Galles. Sophie, duchessa di Edimburgo, è la cognata del Re Carlo e ha costruito un solido rapporto di amicizia con Kate. Il Mail cita anche Maria Borrallo, la nanny spagnola dei tre figli di Kate.