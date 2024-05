Sabato 11 Maggio 2024, 09:18

Ieri la cerimonia di benvenuto in piazza del Campidoglio. Erano 751 i nuovi vigili assunti con il maxi-bando lanciato l’anno scorso. Da qualche giorno è iniziata la formazione e a settembre partirà l’affiancamento nelle strade capitoline. Un investimento necessario in vista del Giubileo, che potrebbe avere un ulteriore incremento. L’assessora alla Sicurezza Monica Lucarelli ha detto infatti di aver «chiesto alla Prefettura di usare una parte dei fondi per la sicurezza urbana per poter assumere altre 42 persone dalla graduatoria». Mentre l’assessore al Personale Andrea Catarci ha dichiarato che «nei prossimi mesi appronteremo una ulteriore modifica del piano assunzionale 2024 per inserire in organico già entro fine anno 200 agenti in più oltre agli 800 vincitori del concorso».

I NUMERI

Nella Capitale, i vigili oggi sono 5.500 (senza considerare i nuovi assunti). Solo 3.600 circa sono di norma impiegati nei servizi operativi: circa la metà (ossia 1.800) sempre nelle strade romane. Gli altri invece sono impiegati anche nei controlli (ad esempio verso commercianti o ristoratori). Tutti gli altri invece (parliamo di altre 1.800 persone) fanno soprattutto lavoro di ufficio, se non quando servono “rinforzi”, come nel week end o di notte. Con varie eccezioni però dato che il numero comprende anche coloro che per ragioni mediche sono esentati da mansioni operative. Anche se la decisione finale spetta al comando dei vigili, la stragrande maggioranza dovrebbe operare in Centro Storico e a Prati, in prossimità dei cantieri del Giubileo (dove la gestione del traffico è più complessa) e a Ostia, dove – al di là della cronaca di questi giorni – il ricambio tra ingressi e uscite per i pensionamenti è stato particolarmente difficile e vi è un’alta densità abitativa. Dopo l’addestramento, tutti i nuovi avranno in dotazione la pistola.

LE FASCE DI ETÀ

Un’altra nota positiva è l’età media piuttosto bassa dei nuovi ingressi: 279 di loro (35 per cento) hanno meno di 30 anni. Mentre 340 (il 42 per cento) hanno tra 31 e 40 anni. Anche se sono comunque 148 i neo-assunti con un’età compresa tra 41 e 50 anni (18 per cento del totale) e 33 (il 4 per cento) quelli con più di 50 anni. Gli uomini sono il 59 per cento e la maggioranza degli assunti risiede a Roma. Nel 2021, per l’altro maxi-concorso, arrivarono 48mila domande (il doppio dell’ultimo concorso) per 500 posti. Vi fu un’unica prova scritta (contro le quattro di quest’edizione) al termine della quale risultarono solo 221 idonei e ne furono assunti 161.