Giovedì 23 Maggio 2024, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 08:04

La mamma la chiamava disperatamente al telefono da due giorni, ma la figlia, 28 anni non le rispondeva. Al terzo giorno in cui il cellulare della ragazza è rimasto ancora muto, la donna, preoccupata, ha deciso di partire da Trento, città d’origine della famiglia, alla volta della Capitale e di andare a bussare alla sua porta, in un appartamento di via del Vignola, nel cuore del quartiere Flaminio. Ed è qui, nel palazzo in dismissione dell’Inps, tra i pochi in una zona residenziale e considerata di pregio, ad avere avuto problemi di occupazioni e degrado nel corso degli anni, che Sarah K. U., è stata trovata ormai senza vita dalla madre. Al suo braccio era ancora stretto il laccio emostatico. Inutile l’arrivo degli operatori del 118 a cui non è rimasto altro che constatare il decesso.

LE INDAGINI

In casa gli agenti del commissariato Villa Glori, chiamati dalla donna in preda alla rabbia e alla disperazione, hanno rinvenuto tracce di sostanza stupefacente, del tipo eroina. A stroncare la ventottenne, dunque, sarebbe stata una overdose. Sarà tuttavia l’autopsia la causa esatta della morte. Mentre le indagini su chi abbia portato la droga in quell’appartamento e per verificare se la ragazza non fosse da sola al momento del decesso, sono solo all’inizio.

Secondo una prima ispezione esterna del medico legale intervenuto sul posto, sul corpo della ventottenne non vi erano segni di violenza. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima. La mamma ha avuto un mancamento, i poliziotti le hanno dato un primo conforto per quanto possibile.

Aneurisma a 22 anni, trovata morta in casa dalla nonna a Conegliano: addio a Sofia Ratanina

ULTIMI CONTATTI

Sarah aveva studiato al liceo Rosmini di Rovereto (Trento) e per qualche tempo, dopo la scuola, era stata a Dublino, in Irlanda, per lavorare e migliorare l’inglese. Era impiegata nello staff di cucina del gruppo Compass, poi la decisione di tornare in Italia e di approdare a Roma dal padre che, però, in questi giorni, da quanto risulta, si era allontanato dall’abitazione. Possibile che Sarah si sia drogata da sola in quella casa? Possibile che qualcuno fosse con lei e l’abbia lasciata agonizzare? Tutte domande a cui le indagini dovranno dare delle risposte. Anche le analisi sulle tracce di stupefacente rinvenute serviranno a capire se fosse stato tagliato con sostanze tossiche e, dunque, micidiali per la ragazza. Già nelle prossime ore potrebbero essere analizzati il suo cellulare e il pc, alla ricerca degli ultimi contatti.