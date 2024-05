Giovedì 23 Maggio 2024, 06:05

Diecimila richieste di risarcimento in un anno per danni ai veicoli dovuti al fondo stradale disastrato. La fine della pandemia ha riportato il traffico romano ai livelli a cui eravamo abituati fino al 2019. E con l’incremento di auto in circolazione sono tornati anche gli incidenti, molti dei quali dovuti direttamente o indirettamente a una situazione delle strade romane che (nonostante il lavoro svolto dal Campidoglio negli ultimi anni) continua a essere caratterizzata da un numero eccessivo di buche. Risultato pratico, per gli automobilisti della Capitale: sospensioni rotte, pneumatici bucati e coppe dell’olio che si spaccano a contatto con l’asfalto danneggiato, per non parlare degli infortuni. Un problema che si traduce in richieste di risarcimento indirizzate all’amministrazione comunale, e poi materialmente esaminate da Assicurazioni di Roma (Adir): la mutua capitolina che - previo incasso dei premi delle relative polizze versati da Palazzo Senatorio - ha l’ingrato compito di accollarsi i rimborsi dovuti a chi ha subito danni effettivamente imputabili alla cattiva condizione del fondo stradale.

I NUMERI

E così, dopo il rallentamento registrato nel periodo dell’emergenza pandemica, nel 2023 si è tornati a un livello di richieste di risarcimento a quattro zeri, superando di nuovo la soglia dei diecimila. Quelle che vanno a buon fine, ottenendo un rimborso per i sinistri subiti, comportano una spesa annua di circa un milione di euro, erogato materialmente da Adir, che paga mediamente settemila euro alla vittima di turno. Poco meno di un terzo delle richieste di risarcimento riguarda danni subiti da auto e moto sugli 800 chilometri complessivi delle strade della cosiddetta grande viabilità - ossia le arterie cittadine principali, di competenza diretta del Campidoglio - mentre la maggior parte viene rivolta ai Municipi per i 4.700 chilometri di strade secondarie, la cui responsabilità ricade sulle ex circoscrizioni. A rivolgersi all’amministrazione per i danni subiti sono in gran parte persone che sono cadute mentre passeggiavano o guidavano il motorino dentro un buca, che sono finite a terra per i dossi causati dalle radici degli alberi o, più in generale, che sono rimaste ferite o contuse a causa dello sfaldamento del manto stradale. Senza contare i casi, sempre più frequenti, di vetture danneggiate da rami e tronchi di alberi caduti a causa di pioggia, vento e mancata manutenzione. La linea di difesa dell’Avvocatura capitolina, in queste vertenze legali, si basa sull’assunto che «la presenza sulle strade pubbliche di sconnessioni e altre irregolarità non costituisce un evento straordinario ma rappresenta, al contrario, una comune esperienza».

I CASI

Tra le strade che generano il maggior numero di richieste di risarcimento spicca sempre via Cristoforo Colombo: dove, a causa delle buche e delle radici degli alberi che affioravano sull’asfalto, il Campidoglio era arrivato fino a imporre, qualche anno fa, il limite di velocità a 30 chilometri orari, poi revocato. Oltre alla Colombo, sono tre in particolare - Casilina, Prenestina e Tiburtina - le strade in cui gli incidenti superano la media cittadina. In generale sono le strade di scorrimento radiali della Capitale (che vanno dal centro alla periferia) quelle in cui i danni sono più frequenti, e destano la maggiore attenzione da parte della polizia locale. Il centro storico, però, è l’area cittadina con la maggiore incidenza di sinistri, causati in questo caso dal traffico intenso e dalle cattive condizioni di alcune strade, anche con fondo in sampietrini.

