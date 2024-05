Giovedì 23 Maggio 2024, 05:40

Profanata la tomba di Franco Califano ad Ardea, la cittadina a sud della Capitale. Ignoti hanno staccato la riproduzione in bronzo dell’autografo del maestro che si trovava sulla lastra di travertino proprio accanto alla frase che il Califfo volle venisse scritta sulla lapide: “Non escludo il ritorno”. A denunciare l’atto vandalico sono state, nei giorni scorsi, alcune persone che passavano davanti alla tomba e si sono accorte che mancava la firma. La sepoltura è spesso meta di pellegrinaggi di ammiratori provenienti da tutta Italia che si fermano a rendere omaggio all’artista romano.

Ai piedi della tomba c’è uno spazio destinato a lasciare un ricordo. Un fiore, una lettera o più semplicemente una dedica. Ed è stato proprio mentre qualcuno di loro stava per deporre un segno del proprio passaggio che si è reso conto della profanazione. Franco Califano riposa nel cimitero di via Strampelli dal 2013, accanto alla tomba del fratello e del nipote. L’artista era molto legato ad Ardea dove c’è la casa museo e dove poco più di un anno fa l’amministrazione comunale gli ha intitolato una piazza.

Tante le reazioni di stizza per l’atto vandalico da parte dei suoi fan e dei personaggi dello spettacolo vicini a Califano. Uno per tutti Maurizio Mattioli che appena saputo della profanazione ha pubblicato un lungo post sui social. «Dopo la dedica di una piazza a Roma, giusto riconoscimento per il grande artista, Franco Califano torna a far palare di sé per un atto vandalico perpetrato ai danni della sua tomba nel cimitero di Ardea, con la rimozione di una scritta autografa dell’artista – scrive Mattioli - questo atto vergognoso ha deturpato il monumento funebre del celebre cantante, che ci ha lasciato nel 2013. La scoperta è stata fatta proprio da uno dei fan abituali, accortosi subito del danno recato alla tomba. È un atto di una gravità assoluta. L’autore dovrebbe pentirsi e restituire quell’autografo che sta conservando come un cimelio». Di gesto «sconsiderato messo a segno da chi evidentemente ritiene di non avere rispetto», parlano invece gli ammiratori del cantautore dalla pagina social Franco Califano “Ercaliffo”.