Mercoledì 22 Maggio 2024, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 15:34

E’ una strana moda che sembra oramai essere diffusa in città e non conoscere fine: quella di alzare il tergicristallo, nel peggiore dei casi arrivare addirittura a distruggere le spazzole. E vai a rintracciare il presunto responsabile. Una mission impossibile. Potrebbe trattarsi di un malvivente di turno con l’obiettivo di rubare all’interno dell’abitacolo. O molto semplicemente la reazione di un automobilista che trova occupato un parcheggio riservato. Una giustizia “fai da te” che lascia tracce e innesca contraccolpi inaspettati. Come è accaduto a un uomo che, nei giorni scorsi, ha parcheggiato (male) l’auto in una strada nel quartiere Monteverde e ha ricevuto una spiacevole sorpresa.

Che cosa è successo

Una vendetta consumatasi nel cuore della notte che ha lasciato l’amaro in bocca per un residente in via Federico Torre: i tergicristalli della sua vettura erano completamente piegati e distrutti. La risposta del proprietario dell’auto non è tardata ad arrivare. L'uomo non ha spostato l'auto e ha scritto un bigliettino: «Ho lasciato qui la mia auto - si legge - perché la notte trovare posto è impossibile. La mattina dopo avevo una sveglia presto. Qui - sottolinea ancora la vittima - non ci sono strisce e il disturbo creato è inesistente». E lancia un avvertimento: «Non sposterò l’auto da qui per qualche giorno dovendo portarla da un meccanico per un problema ai freni». L’immagine della vettura è rimbalzata all’interno di un gruppo di quartiere tra lo “stupore” e l’indignazione di qualche utente. «In questi casi si chiamano i vigili che molto civilmente contattano il proprietario o rimuovono il veicolo. Multandolo», commentano. Le regole del «buon senso», sconosciute. Per entrambi.