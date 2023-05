Roma, al San Paolo District arriva Fuori Mercato: il nuovo concept di market ecosostenibile e del fatto a mano

Ci siamo, sabato e domenica “atterra” nel District di San Paolo e precisamente nell’ex deposito Atac recuperato di via Alessandro Severo 48 (dopo Via Bainsizza in Prati e Piazza Ragusa al Tuscolano) Fuori Mercato by Vintage Market delle organizzatrici Martina Fiori e Angela Sessa, il mercato avveniristico del fatto a mano, del riciclo, del riuso e dell’ecosostenibile. Circa 80 espositori il prossimo sabato e domenica dalle 10 alle 20 faranno sognare i visitatori e le famiglie con i loro bambini, e i loro amici pelosi al seguito, portandoli a braccetto in un’altra epoca. Il giro contemplerà dagli artigiani del legno come Alessio di Adwood che lavora il legno una passione nata alle superiori negli anni 90, creando mobili e complementi d’arredo particolari partendo dal legno grezzo e trasformandoli in oggetti di design. Oppure potrete sognare con i manufatti di Barbara di Poetryon poetessa e performer (lei fa entrare la poesia nel quotidiano, rivelando ai nostri sensi il rapporto costante che viviamo con lei) creatrice di oggetti poetici d’uso comune, promotrice di “bellitudine”, custode di parole preziose da regalare a sé stessi o a chi si ama. Oppure per le mamme o gli amenti del bello le opere di Davide di Dekodaka che realizza tappeti, specchi personalizzati e oggetti di design usando la tecnica del Tufting, una tecnica per realizzare tappeti che usa una pistola come fosse una macchina da cucire portatile che spara e taglia il filato in una tela fino a creare un disegno (realizza anche workshop aperti chi vuole imparare, ndr). Il nuovo mercato alla sua prima edizione sarà anche vintage market che promuove come sempre i valori fondamentali come la sostenibilità, il riciclo e il riutilizzo. «Tutto l’ex deposito è grande circa 6mila metri quadri ma noi ne useremo solo 1500, il resto verrà usato dal Farmer’s market - dice Martina - tutto ciò che non si trova in modo convenzionale nei negozi e nei supermercati e nei centri commerciali si troverà a Fuori Mercato, sia vintage e modernariato che prodotti di stilisti e di artigiani. Ci sarà inoltre un Dj set il pomeriggio e molti laboratori per i bambini, con zona ristoro, per pranzare e cenare e fare anche un aperitivo, con un zona esterna dove ci sarà un food truck per i gelati, insomma un nuovo concept sempre by Vintage Market che speriamo piacerà ai visitatori». Un nuovo concept di market di handmade (fatto a mano), forniture, libri, vinili, home decor, upcycling (riutilizzo creativo con il concetto del riuso dello scarto), illustrazione, cosmesi, piante e fiori, prodotti bio, Arcade games & amp con i suoi primi videogiochi della storia e con la sua arte dei giochi dei neon, insomma un viaggio nel tempo con una selezione migliore di abiti e accessori provenienti da epoche passate declinate nel futuro. Ma Nuovo mercato sarà anche soluzione ecosostenibile con un l’occhio alla natura e all’ambiente con piante e fiori. Fuori Mercato sarà Home Decor con oggetti che attraversano il tempo e regalano ad ogni casa un tocco di magia. Infine sarà a dimensione di famiglia e bambino dove troverà l’angolo del suo laboratorio a cura di Chic Team per giocare e condividere pittura magica lingua Inglese, digito pittura, stickers e tanti colori per creare in allegria serie e pupazzi. Ma Fuori mercato sarà anche food a cura del Farmer’s Market è a km 0 con il gelato con la G maiuscola con il food truck di Totò un iconico Volkswagen T2 del ’68, adibito a gelateria nato tre anni fa e realizzato originale in tutte le sue parti di carrozzeria e meccanica, dal motore al colore Ocean Blu VW, allestito come un vero e proprio locale per offrire gelato artigianale, un mondo da scoprire per adulti amanti delle macchine e i bambini del gelato.

Fuori Mercato- Vintage Market Seletcion

Via Alessandro Severo 48, 00145

sabato 6 e domenica 7 maggio

10:00- 20:00

Ingresso gratuito