Francesco Valdiserri, al Parco Schuster «Sogno di una notte di fine estate»: musica e arte per ricordare il ragazzo ucciso da un'auto a Roma

Le immagini lo ritraggono così: con le cuffie nelle orecchie per ascoltare i sui gruppi preferiti e con il microfono in mano per cantare i pezzi dei Radiohead oppure dei Depeche Mode. La musica come il palco ( e l'arte) erano le passioni di Francesco Valdiserri, il giovane diciottenne, ucciso nell’ottobre 2022 sulla Cristoforo Colombo da una ventiquattrenne che, sotto l’effetto dell’alcool e delle droghe, ha perso il controllo della sua macchina e lo ha travolto mentre camminava sul marciapiede.

E proprio sull’onda delle passioni di “Fra”, venerdì 29 ( settembre), a partire dalle 19, presso il Parco Schuster (vicino alla Basilica di San Paolo, ndr) si terrà il concerto “Sogno di una notte di fine estate”. Cinque ore di musica dal vivo con ben otto band - come annuncia il Corriere - per ricordare Francesco Valdisseri. Sul palco saliranno sette band romane (Neue Ara, Sutura, Rapaci Band, Cosmonauti Borghesi, Purple Light, Cateepp, 16jpegCvr320 e gli Origami Smiles, la banda di cui Francesco faceva parte, ndr) - provenienti dalle zone di Garbatella ed Eur - nate da alcuni ragazzi che hanno frequentato lo stesso liceo ( Socrate, ndr) del giovane e dove - lo scorso aprile - gli studenti dell'istituto insieme a Gianluca Costantini hanno realizzato un murale, ispirato alla gioia ed all'arte.