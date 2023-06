Roma, a San Paolo nascerà il primo Parco inclusivo universale accessibile anche ai disabili

L’iniziativa è nata dall’idea dalla Fondazione Tetrabondi Onlus che con la collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, Associazione AES Architettura Emergenza Sviluppo e Comune di Roma trasformerà il Parco Schuster alle spalle dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù in uno spazio accessibile a ogni forma di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva o fisica. Situato di fronte alla Basilica di San Paolo, l’area verde di forma triangolare è compresa tra la via Ostiense, l’ansa sinistra del Tevere e il lato orientale della Basilica. In in precedenza l’area conosciuta come Parco Paolino fu trasformata in Parco Schuster in omaggio al cardinale Ildefonso Schuster (1880-1954), che resse la diocesi di Milano durante la II Guerra Mondiale. Lo scorso dicembre la Fondazione Tetrabondi ha sottoposto all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma la proposta di trasformazione di Parco Schuster che si auspica venga realizzato per il Giubileo 2025.

Parte integrante del progetto sarà il piccolo fabbricato di proprietà del Comune di Roma adiacente il lato ovest del Parco in prossimità della basilica di San Paolo, da anni in stato di abbandono, che la Fondazione Tetrabondi ha già richiesto in concessione al Comune di Roma. L’immobile verrà utilizzato per molteplici attività affinché diventi per le famiglie “con disabilità” un punto di aggregazione per svolgere attività sportive, culturali, ludiche e turistiche accessibili, di sostegno e orientamento in ambito sociale ed economico. Il parco fu scelto anche per la collocazione di un monumento (la Foresta d’acciaio) in ricordo dei caduti di Nassiriya inaugurata nel marzo 2008, composta da diciannove menhir di acciaio pieno, alti 4 metri, a simboleggiare i 17 militari e i 2 civili italiani caduti in Iraq il 12 novembre 2003.