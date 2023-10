Vespa Orientalis a Roma: nido in un appartamento a San Paolo, (almeno) 700 insetti nel tubo di ventilazione del bagno. L’esperto: «Predilige i siti domestici»

Così abili nel creare nascondigli “perfetti” e sfruttare ogni possibile cavità per proseguire la loro attività riproduttiva. I nidi di Vespa Orientalis continuano a minacciare le abitazioni romane creando momenti di panico e puro timore tra i residenti. Ed è impossibile anche quantificare il numero delle richieste ( giornaliere) di interventi per rimuovere quelle colonie così immense quanto pericolose per la salute dell’uomo. Non solo nella Capitale, in parte anche nel Nord Italia e ( nelle ultime settimane) Napoli. «La presenza di questi insetti ha raggiunto un livello di pericolosità molto elevato», osserva l’esperto zoofilo Andrea Lunerti.

Cosa è successo

Come l’ultima famiglia di Orientalis scovata al sesto piano di un palazzo in zona San Paolo. Le vespe erano riuscite a nidificare nel tubo di aerazione del bagno: (almeno) 700 individui che avrebbero invaso nel giro di poco tempo l’appartamento. «Una circostanza davvero particolare», l’ha definita l’esperto zoofilo Andrea Lunerti intervenuto per neutralizzare gli imenotteri e mettere al sicuro un’intera famiglia.

Nell'appartamento la situazione era diventata insostenibile: impossibile, addirittura, aprire le finestre delle stanze. Una colonia enorme che era riuscita, stavolta, a trovare un rifugio diverso da quelli abituali. E dopo un’accurata localizzazione, prima nel sottotetto dell’abitazione e poi nelle intercapedini delle mura perimetrali interne ( con esito negativo) , l’ultima possibilità era nel tubo di ventilazione del bagno. «L’ho scosso fortemente e nel giro di pochi secondi sono stato attaccato da numerosi insetti». Le tute protettive hanno scongiurato il peggio. «Quando si interviene in circostanze simili il rischio è davvero elevato». Poi la scoperta: il nido, lungo un metro, mentre le Regine erano venute al mondo pronte per sfarfallare.

Vespa Orientalis, nido nell'intercapedine di una casa a Ostiense: attimi di paura per un'anziana di 93 anni

Allarme Orientalis a Roma

Una presenza costante che non accenna a diminuire. «Troveremo ancora nidi nel corso delle prossime settimane», specifica Lunerti. «Nel corso di quest’anno e mezzo non ho mai rinvenuto colonie di Orientalis nei giardini, cortili oppure alberi. Solo ed esclusivamente all’interno dei cassoni delle serrande, rispostigli, magazzini, utenze elettriche e del gas e nell'ultimo caso nel tubo di aspirazione del bagno». L'allarme Orientalis nella Capitale resta, dunque, ancora alto «perché si tratta di una specie che predilige i siti domestici», sottolinea l'etologo Lunerti.